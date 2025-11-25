VaiOnline
Via Marconi.
26 novembre 2025 alle 00:21

Piovono calcinacci, marciapiede transennato 

Gli uffici avevano lanciato l’allarme già nei giorni scorsi: in caso di piogge ci sarebbero stati sicuramente altri crolli di calcinacci e mattoni da case e palazzine fatiscenti.

E così alla fine è stato. Le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire con urgenza in via Marconi, poco distante dall’incrocio con via Volta, proprio a pochi passi dalla fermata del pullman, per via della caduta di calcinacci dal parapetto di una piccola palazzina.

Le parti a rischio imminente di caduta sono state buttate giù e l’aera sottostante l’edificio è stata transennata. Così adesso parte del marciapiede è off limits ai pedoni. Per fortuna al momento del crollo sotto l’edificio non passava nessuno altrimenti ci sarebbero potute essere conseguenze serie. I vigili del fuoco hanno poi inviato una relazione al Comune, indicando lo stato precario dell’edificio. Adesso spetterà agli uffici preparare l’ordinanza che intima ai proprietari l’immediato avvio dei cantieri per ripristinare la facciata.

E l’allerta resta alto per i prossimi giorni. La pioggia incessante di questa settimana ha infatti creato problemi di stabilità e soprattutto inzuppato i mattoni rossi crudi delle vecchie case in ladiri abbandonate in gran parte del territorio comunale.

