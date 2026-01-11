Pini a rischio crollo per il vento: via Giussani resta chiusa al traffico 

Sono proseguiti ieri gli interventi dei vigili del fuoco per alberi, pali della luce, cornicioni e pannelli pubblicitari pericolanti a causa delle raffiche di vento. E proprio per il rischio di caduta di pini, anche ieri è rimasta chiusa al traffico via Giussani, la strada che corre nella parte bassa di viale Buoncammino. Un divieto che dovrebbe essere ancora in vigore oggi anche perché probabilmente dovranno essere messi in sicurezza diversi alberi. Dunque il provvedimento di chiusura potrebbe durare anche per altri giorni.

Per i vigili del fuoco del comando di viale Marconi anche ieri è stata una giornata di super lavoro con decine e decine di interventi in città e nel resto dell’area Cagliaritana. Il maestrale ha perso d’intensità rispetto a sabato, ma ha comunque creato diversi problemi. Le squadre hanno dovuto effettuare degli interventi per mettere in sicurezza non solo gli alberi pericolanti, ma anche pali della luce e cornicioni di edifici. Le segnalazioni sono arrivate da numerose parti del sud della Sardegna costringendo i vigili del fuoco a effettuare sopralluoghi, anche risolutivi, in tutta la giornata di ieri.

