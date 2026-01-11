VaiOnline
Maltempo.
12 gennaio 2026 alle 00:16

Pini a rischio crollo per il vento: via Giussani resta chiusa al traffico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono proseguiti ieri gli interventi dei vigili del fuoco per alberi, pali della luce, cornicioni e pannelli pubblicitari pericolanti a causa delle raffiche di vento. E proprio per il rischio di caduta di pini, anche ieri è rimasta chiusa al traffico via Giussani, la strada che corre nella parte bassa di viale Buoncammino. Un divieto che dovrebbe essere ancora in vigore oggi anche perché probabilmente dovranno essere messi in sicurezza diversi alberi. Dunque il provvedimento di chiusura potrebbe durare anche per altri giorni.

Per i vigili del fuoco del comando di viale Marconi anche ieri è stata una giornata di super lavoro con decine e decine di interventi in città e nel resto dell’area Cagliaritana. Il maestrale ha perso d’intensità rispetto a sabato, ma ha comunque creato diversi problemi. Le squadre hanno dovuto effettuare degli interventi per mettere in sicurezza non solo gli alberi pericolanti, ma anche pali della luce e cornicioni di edifici. Le segnalazioni sono arrivate da numerose parti del sud della Sardegna costringendo i vigili del fuoco a effettuare sopralluoghi, anche risolutivi, in tutta la giornata di ieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 