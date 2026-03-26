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Sassari.
27 marzo 2026 alle 00:19

Pietre sul tram: incrinati due vetri 

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Una serata di follia. Grande paura, martedì scorso, quando una persona ha d'improvviso colpito Sirio, la metrotranvia di superficie, con alcune pietre. Sassi scagliati di sera, all'altezza della fermata di viale Italia, vicino all'Upim e a Coin, e con violenza tale da incrinare due vetri. «Ha colpito la parte centrale - riferiscono dall'Azienda - e abbiamo dovuto fermare il mezzo che, chiaramente, non poteva circolare in quelle condizioni». Per fortuna nessun passeggero si trovava all'interno del tram e le conseguenze dell'episodio sono state limitate. «Stiamo ripristinando le parti lese e ci vorrà ancora qualche giorno per riattivare le carrozze danneggiate. Intanto abbiamo sporto denuncia alle autorità contro ignoti», conclude l'Arst. Sconosciuti, anzi sconosciuto fino a un certo punto perché l'uomo non è apparso inosservato e pare sia una figura ormai nota. «Lo si vede imperversare da tempo», raccontano i commercianti della zona. E proprio la stessa persona sarebbe l'autore di un altro atto vandalico, sempre utilizzando delle pietre, fatto contro la pensilina dell'Atp, dall'altra parte della strada rispetto a Sirio. La vetrata appare infatti lesionata in più parti dall'incursione.

Sull'episodio di Sirio indagano i carabinieri che, allo stato attuale, non hanno ancora fermato nessuno e stanno compiendo degli accertamenti. In zona sono diverse le telecamere che potrebbero dare un volto e una identità alla persona, evitando così che possa avvenire un evento simile, magari con conseguenze peggiori per i passanti o i passeggeri della metropolitana di superficie.

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