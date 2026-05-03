Piccoli ballerini crescono, sul podio a passo di danza 

Ancora un successo per la scuola “Artedanza Maracalagonis” del maestro Gigi Farci, grande protagonista alla finale nazionale del “Danza Contest”, svoltasi a Valmontone nel Lazio.

Il percorso verso la finale è iniziato lo scorso 14 dicembre, durante la selezione regionale di Cagliari, dove la scuola ha ottenuto risultati eccellenti: tre delle cinque coreografie presentate si sono classificate al primo posto nelle rispettive categorie, conquistando così l’accesso all’ambita fase nazionale.La finale, ospitata nel suggestivo Gran Teatro Alberto Sordi all’interno del parco MagicLand, ha visto la partecipazione di oltre 300 ballerini provenienti da scuole di tutta Italia. Un confronto di alto livello che ha messo in luce talento, tecnica e creatività.In questo contesto competitivo, “Artedanza Maracalagonis” ha confermato il proprio valore artistico, conquistando tre prestigiosi secondi posti: nel “Duo junior contemporaneo”, nel gruppo “Children modern” e nel “Duo Junior modern”.

Risultati che testimoniano il costante impegno degli allievi e la qualità della formazione offerta dalla scuola. Una scuola con tantissimi anni di attività che, guidata dal maestro Gigi Farci, ha raccolto prestigiosi successi anche nella penisola. ( ant.ser. )

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