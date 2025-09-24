VaiOnline
Milano.
25 settembre 2025 alle 00:36

Picchiano ipovedente sul tram per rapinarlo 

Milano. L’hanno avvicinato con un atteggiamento amichevole, e lui, che vedeva sostanzialmente solo ombre perché ipovedente, ha risposto in modo impacciato, a bordo del tram 15 a Milano. Ha quindi ricevuto un pugno in bocca, poi un altro e poi ancora calci. I due lo hanno scaraventato fuori dal mezzo pubblico per rubargli due borse con gli strumenti che gli servivano per convivere con la sua malattia, lenti e video-ingranditori, per un valore di circa 2.000 euro.

Due passeggere hanno reagito, avventandosi sul rapinatore più corpulento, senza però riuscire a fermarlo, mentre l'altro scappava con le borse. Gli agenti della polizia di Stato li hanno individuati e arrestati per rapina aggravata.

Il fatto è accaduto il 12 agosto, la vittima è stata trasportata all'ospedale Humanitas di Rozzano con diversi ematomi sul volto, sulle labbra e sul petto, e diverse escoriazioni. L'uomo era stato poi dimesso con prognosi di sette giorni. I poliziotti dei “Falchi”, lo speciale gruppo antirapine della squadra Mobile milanese sono riusciti a risalire all'identità dei due responsabili, di 29 e 42 anni entrambi marocchini, pluripregiudicati, ai quali è stato notificato il provvedimento nella Casa circondariale di Milano, dove erano già detenuti per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato la fuga a bordo di uno scooter rubato.

