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Ottana.
02 luglio 2026 alle 01:34

Picchia il commesso per rubare l’incasso 

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È caccia al rapinatore solitario che ieri mattina ha aggredito un dipendente del supermercato Conad di Ottana a colpi di bastone, portando via l’incasso della sera precedente, circa 20 mila euro.

Il malvivente, ma non è escluso che qualche complice lo attendesse nelle vicinanze, ha atteso che il dipendente incaricato uscisse per andare a depositare l’incasso della giornata precedente e lo ha aggredito alle spalle potandogli via l’incasso.

È successo ieri nella prime ore della mattina al Conad di Ottana.

Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore ha aspettato il dipendente che stava andando a versare l’incasso del punto vendita e l’ha colpito da dietro con una bastonata alla testa.

Sotto la minaccia dell’arma, il malvivente si è quindi fatto consegnare il denaro e si è dato alla fuga a piedi. Secondo una prima stima il bottino si aggira attorno ai ventimila euro. Ripresosi dall’aggressione la vittima ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ottana che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della rapina, raccogliere testimonianze e acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza della struttura e delle via vicine nel tentativo di risalire all’identità del responsabile.

Il dipendente rimasto ferito è stato trasportato in ospedale dove è stato visitato e nel primo pomeriggio dimesso. Secondo un primo racconto fornito negli attimi immediato all’intervento dei militari, il bandito era mascherato ma non aveva altre armi e sembrava solo. Gli investigatori stanno vagliando il racconto fornito dal testimone alla ricerca di un dettaglio che li possa mettere sulle tracce del malvivente.

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