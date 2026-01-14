VaiOnline
Castiadas.
15 gennaio 2026

Piazza Mercato rinasce con i murales dei ragazzi 

I muretti che delimitano la piazza Mercato di Olia Speciosa – nel cuore di Castiadas – hanno preso vita grazie ai disegni dei ragazzi della cooperativa sociale Villaggio Carovana con la collaborazione degli studenti delle scuole medie. Disegni di mille colori a simboleggiare l’inclusione e l’importanza dei rapporti fra le persone.

I murales sono stati inaugurati dagli stessi ragazzi assieme al maestro di pittura Giorgio Polo (coordinatore del progetto) e al sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni. «Questi ragazzi – ha sottolineato il primo cittadino - rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio. Territorio che, allo stesso tempo, è capace di sostenerli, valorizzarne le capacità e farli sentire protagonisti in ogni occasione».

Il progetto “Spiccare il volo” è partito nel 2023: ogni anno grazie ai ragazzi speciali un muro di Castiadas viene trasformato in un racconto condiviso fatto di relazioni, sogni e appartenenza. (g. a.)

