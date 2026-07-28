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29 luglio 2026 alle 00:46

Piazza Gennargentu chiusa al traffico 

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Piazza Gennargentu si trasforma in una grande arena sportiva all’aperto, ma per consentire lo svolgimento della manifestazione “Scendine a giocare in piazza” cambia la viabilità della zona. Già da due giorni, e fino a domani, scattano precise limitazioni al traffico per garantire la sicurezza di atleti, famiglie e visitatori nell’ambito del ricco programma dell’Estate Monserratina.

Il piano varato dalla Polizia locale prevede il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dalle 15 alle 22.30 in via Monte Albo (nel tratto compreso tra via Buddusò e via Monte Arci) e lungo tutto il perimetro della piazza. Negli stessi punti scatta anche la chiusura totale al transito veicolare dalle 18 alle 22.30, con la deviazione delle auto verso percorsi alternativi.

L’iniziativa, promossa dall’associazione PGS Sardegna, porterà in piazza campi da basket, pallavolo e baseball, trasformando il quartiere in un vivo e partecipato punto di aggregazione sociale per tutti i giovani. Per l’occasione è stata istituita un’area pedonale temporanea con varchi protetti e presidi di sicurezza coordinati dagli organizzatori in linea con le rigide direttive di safety e security. Al termine degli eventi della serata di domani, la normale circolazione stradale riprenderà regolarmente.

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