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L’iniziativa.
18 giugno 2026 alle 00:39

Piazza del Carmine più inclusiva: la proposta per un’area giochi 

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Una nuova area giochi per bambini e famiglie per restituire piazza del Carmine ai cittadini e trasformarla in uno spazio più vissuto, inclusivo e aperto alla comunità. La mozione è stata presentata dal gruppo consiliare Alleanza verdi e sinistra e sottoscritta da tutti i gruppi della maggioranza in Consiglio comunale. L’iniziativa punta a realizzare il primo spazio ludico dedicato ai più piccoli nel cuore di Stampace, restituendo una funzione sociale e aggregativa della piazza finita da tempo al centro delle polemiche e sotto controllo rinforzato come istituito dalla “zona rossa”. La mozione impegna l’Amministrazione a verificare la fattibilità di un’area giochi moderna, accessibile e compatibile con il valore storico e monumentale della piazza. Si valuta anche l’inserimento di elementi ispirati alla tradizione cittadina e possibili collaborazioni con enti e fondazioni per sostenerne la manutenzione. «Piazza del Carmine è uno spazio centrale per la vita del quartiere e della città, ma manca da sempre un luogo dedicato ai bambini e alle famiglie», spiega il consigliere comunale Corrado Sorrentino (Avs). «Con questa proposta vogliamo rispondere a un’esigenza concreta emersa dal territorio, rendendo la piazza più vivibile e accogliente, nel pieno rispetto della sua identità storica».

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