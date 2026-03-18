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Viabilità.
19 marzo 2026 alle 00:28

Piano buche al via, interventi urgenti nelle strade a rischio 

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«La Provincia ha già attivato un piano straordinario per la riparazione urgente delle buche, consapevole della necessità di operare con tempestività nelle situazioni più critiche. L’avvio concreto è strettamente legato al miglioramento delle condizioni meteo, indispensabile per garantire l’efficacia e la durata delle opere». Lo sostengono il presidente Giuseppe Ciccolini e Franco Solinas, consigliere delegato alla Viabilità, anche rispondendo alle sollecitazioni di Avs con Michele Piras, Marco Sedda e Pierangela Masala. «Dalla prossima settimana partiranno le prime operazioni sulla Tossilo-Macomer, arteria in condizioni di elevata criticità. In questa fase si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, con particolare attenzione al rispetto di velocità moderate», spiegano gli amministratori della Provincia. Entro aprile un “piano buche” per affrontare le situazioni di maggiore urgenza e ristabilire condizioni minime di sicurezza e interventi nei versanti franosi.

Intanto, Anas ha realizzato sei chilometri di nuove pavimentazioni in vari tratti delle statali 389 Var e Dir B, nei territori di Mamoiada e Fonni. I lavori hanno riguardato anche la segnaletica orizzontale.

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