VaiOnline
Teramo.
12 marzo 2026 alle 00:36

Pianificavano raid razzisti, arresti in Abruzzo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Teramo. Sembrava un grave episodio di violenza legata al tifo sportivo. In realtà nascondeva una matrice ben più inquietante: dalle gradinate del palasport alle spedizioni punitive a sfondo razziale nelle strade. Un vasto blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Teramo ha smantellato a Roseto degli Abruzzi una cellula di estrema destra, smascherata dietro la sigla “Gioventù fascista rosetana”. I militari hanno eseguito tra Roseto e Pesaro otto misure cautelari emesse dal Gip: un arresto in carcere, tre ai domiciliari e quattro obblighi di firma e dimora. Diciassette, in totale, le perquisizioni a carico di altrettanti indagati. Le accuse, a vario titolo, vanno dall’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e lesioni, fino alla resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi e violazione di Daspo. L'inchiesta dlla procura di Teramo, è partita dai violenti disordini dell’8 ottobre dello scorso anno al termine del match di basket Roseto-Pesaro di A2 maschile. In quell'occasione, assaltarono le gazzelle dell’Arma, distruggendo a colpi di mazza il lunotto di una pattuglia. Identificando i lanciatori di sassi, gli investigatori hanno scoperchiato un livello eversivo superiore: il gruppo pianificava vere e proprie azioni squadriste. Tra queste, almeno cinque raid contro il Centro di accoglienza stranieri di Roseto e aggressioni mirate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia