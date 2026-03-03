VaiOnline
Sant’Antioco.
04 marzo 2026 alle 00:16

Pesca in acque italiane: denunciato un equipaggio portoghese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un peschereccio battente bandiera portoghese è stato fermato dalla Guardia costiera del circondario marittimo di Sant’Antioco e Portoscuso al largo dell’arcipelago sulcitano, perché svolgeva attività di pesca illegale in acque italiane. L’equipaggio svolgeva attività di pesca a circa 10 miglia a sud dell’isola del Toro. L’operazione si è svolta sotto il coordinamento del 13° Centro di controllo area pesca della Direzione marittima di Cagliari.

L’operazione di contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è supportata dai sistemi di monitoraggio satellitare, che hanno permesso di individuare il peschereccio portoghese. L’imbarcazione è stata scortata nel porto di Sant’Antioco per i successivi accertamenti. All’esito dei controlli, il comandante del peschereccio è stato denunciato alla Procura per aver effettuato attività di pesca con unità non battente bandiera italiana nelle acque sottoposte alla sovranità del nostro Paese. È stato disposto il sequestro penale del pescato, circa 220 chilogrammi di “gambero gobbetto” controllati dagli ispettori di pesca. Attualmente il prodotto è congelato, sotto sequestro, in un deposito. L’autorità giudiziaria provvederà successivamente a deciderne la destinazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras