Guardia Costiera
24 dicembre 2025 alle 00:41

Pesca illegale, denunce e sequestri  

Controlli in mare e nei punti di sbarco del pescato, ma anche verifiche nei punti vendita dei prodotti ittici. In queste settimane che precedono le festività natalizie, i militari della Guardia Costiera hanno portato avanti l’operazione nazionale “Fish_Net”. I servizi sono stati svolti anche dalla direzione marittima centro meridionale. E non sono mancati le sanzioni e i sequestri.

Durante l’operazione, nel sud dell’Isola, sono stati effettuati 216 controlli. Dieci le sanzioni amministrative verbalizzate per un totale di 16.500 euro. C’è stata anche una denuncia penale con il sequestro di un attrezzo illegale per l’attività di pesca e di 105 chili di prodotti ittici illegalmente pescati o in vendita senza la necessaria documentazione.

Anche il personale della Guardia Costiera di Cagliari ha verificato non solo la catena distributiva del prodotto ittico come mercati, ristoranti ed esercizi commerciali, ma anche i canali online e i social network, sempre più utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

