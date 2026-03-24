«Perdita d’acqua e disagi» 

Una perdita d’acqua che in via Donatello, denunciano i consiglieri di Oristano al Centro, esiste da sei oltre sei mesi «con evidenti disagi per i residenti e rischi per la sicurezza stradale». Giuliano Uras e Roberto Pisanu ricordano che «il 10 febbraio si è proceduto, dopo una lunga e ingiustificata attesa, alla copertura della buca mediante stesura di asfalto; tale intervento si è rivelato del tutto inefficace e approssimativo, dal momento che già il giorno successivo si è reso necessario rimuovere l’asfalto appena posato per intervenire sulla perdita idrica mai realmente risolta».

Una condotta che, a detta loro «ha determinato un evidente spreco di risorse pubbliche, oltre a prolungare ulteriormente i disagi per i cittadini; emerge con chiarezza una totale assenza di controllo politico e amministrativo sull’esecuzione dei lavori pubblici».

Ed ecco perché i consiglieri interpellano sindaco e assessore ai Lavori pubblici per sapere «chi abbia autorizzato l’intervento di asfaltatura in assenza della preventiva risoluzione della perdita idrica»; «quali controlli siano stati effettuati dagli uffici comunali prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori» e concludono rimarcando che «i cittadini non possono più tollerare inefficienze e improvvisazione». ( m. g. )

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