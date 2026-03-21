VaiOnline
Sassari.
22 marzo 2026 alle 00:30

Perde il controllo dello scooter: in Rianimazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'urto e poi il volo sull'asfalto. Lo scooter da una parte e il suo conducente, un uomo di 42 anni, che striscia per oltre 50 metri. È successo ieri, intorno alle 17, in viale Predda Niedda, lungo la strada che porta alla città. Secondo una prima ricostruzione il motociclista sarebbe cascato da solo e senza aver urtato altri mezzi sbattendo, forse, su un cordolo che gli ha fatto perdere l’equilibrio causando il violento impatto. Un incidente che appare subito grave ai primi soccorritori accorsi sul posto, dal personale sanitario del 118 alla polizia locale, perché il ferito fatica a parlare e perde sangue. Le tracce ematiche del resto sono ben visibili per un lungo tratto, e anche sul casco, oltre ai vestiti che si sono strappati nello scivolamento e restano al suolo, lontani dall’uomo. La persona, distesa a terra, viene stabilizzata con un collare cervicale e trasportata in codice rosso verso l’ospedale Santissima Annunziata. Intanto gli agenti della polizia locale, presenti sul posto con diverse pattuglie, hanno provveduto a compiere gli accertamenti del caso per dare le prime risposte su quanto avvenuto in una zona dove, tra l’altro, gli incidenti sono all’ordine del giorno. Poche ore prima, dall’altra parte della strada, era caduto un altro centauro. Per lui conseguenze molto minori rispetto al 42enne, che si trova nel reparto di Rianimazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Seggi aperti

I partiti all’esame del consenso All’orizzonte le Politiche 2027

Ma il destino del Governo non dipende dalla vittoria del Sì o del No 
Il conflitto

L’Iran avverte il mondo: missili verso la base Usa lontana 4.000 chilometri

Lancio sull’Oceano Indiano: l’attacco è fallito ma il raggio d’azione può raggiungere l’Europa 
Regione

Nomine, dal Pd nessuno sconto al M5S

Vertice per ricucire lo strappo sui manager delle Asl ma l’intesa resta lontana 
Roberto Murgia
La storia

«Pioniere e visionario: Nichi Grauso era questo»

Il ricordo all’apertura dell’anno accademico dell’università di Aristan, l’ateneo della felicità 
Mauro Madeddu
Cronaca

Il tartufo di Laconi? Senza patentino  il business non c’è

Stagione positiva per la raccolta,  ma vendere è un’impresa difficile 
Mariella Careddu
Ambiente

Mari Pintau resta libera, niente numero chiuso nella “spiaggia-gioiello”

Non ci sono i tempi per il provvedimento Ipotesi bus per evitare la sosta selvaggia 
Giorgia Daga
Roma

Anarchici morti, indagini a tappeto

Perquisizioni e sequestri, l’obiettivo forse vicino al luogo dell’esplosione 
Incidenti

Strage sulle strade: morti 4 giovani e un quarantenne

A Milano scontro fra una moto e un taxi, a Roma minicar contro un’utilitaria 