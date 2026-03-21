Perde il controllo dello scooter: in Rianimazione 

L'urto e poi il volo sull'asfalto. Lo scooter da una parte e il suo conducente, un uomo di 42 anni, che striscia per oltre 50 metri. È successo ieri, intorno alle 17, in viale Predda Niedda, lungo la strada che porta alla città. Secondo una prima ricostruzione il motociclista sarebbe cascato da solo e senza aver urtato altri mezzi sbattendo, forse, su un cordolo che gli ha fatto perdere l’equilibrio causando il violento impatto. Un incidente che appare subito grave ai primi soccorritori accorsi sul posto, dal personale sanitario del 118 alla polizia locale, perché il ferito fatica a parlare e perde sangue. Le tracce ematiche del resto sono ben visibili per un lungo tratto, e anche sul casco, oltre ai vestiti che si sono strappati nello scivolamento e restano al suolo, lontani dall’uomo. La persona, distesa a terra, viene stabilizzata con un collare cervicale e trasportata in codice rosso verso l’ospedale Santissima Annunziata. Intanto gli agenti della polizia locale, presenti sul posto con diverse pattuglie, hanno provveduto a compiere gli accertamenti del caso per dare le prime risposte su quanto avvenuto in una zona dove, tra l’altro, gli incidenti sono all’ordine del giorno. Poche ore prima, dall’altra parte della strada, era caduto un altro centauro. Per lui conseguenze molto minori rispetto al 42enne, che si trova nel reparto di Rianimazione.

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