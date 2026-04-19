Percorsi turistici, arrivano due milioni e sette 

Oltre 2 milioni e 700mila euro per Galtellì. Il paese certificato Bandiera arancione dal Touring club italiano, migliorerà in modo ulteriore le infrastrutture, la sicurezza, l'urbanistica e i percorsi turistici, sempre più frequentati. L'obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento turistico anche a livello nazionale. «Ci siamo posti un obiettivo, abbiamo lavorato sodo per un anno, abbiamo condiviso e ci siamo riusciti, almeno per il momento: abbiamo ottenuto importanti risorse per un totale di oltre 2 milioni di euro», dice il sindaco Franco Solinas. Venerdì scorso, Solinas ha firmato il protocollo d'intesa con l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

«Galtellì è stata inserita perché rappresenta un esempio di come l'identità, la qualità del patrimonio storico e paesaggistico, possano essere motori di sviluppo culturale, turistico ed economico», sottolinea il primo cittadino. Le risorse serviranno per il completamento del percorso pedonale lungo via Nazionale con interventi di sicurezza stradale e valorizzazione turistica, ma anche la realizzazione di una rotatoria e messa in sicurezza dell'ingresso al centro abitato lungo la statale 129. Serviranno inoltre per la costruzione di una porta d'ingresso al paese, con un front office per le informazioni, spazi commerciali e area parcheggi, e per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del castello di Pontes. «Non un punto d'arrivo, ma di partenza - aggiunge Solinas -. Con questo finanziamento, via Nazionale potrà riflettere la bellezza del centro storico». (g. pit.)

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