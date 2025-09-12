VaiOnline
La svolta.
13 settembre 2025 alle 00:55

Per l’omicidio di Marco Mameli arrestato un 28enne di Girasole 

Un giovane di Girasole, Giampaolo Migali, 28 anni, è stato arrestato ieri all’alba dalla Polizia con l’accusa di omicidio. Secondo gli inquirenti avrebbe accoltellato a morte Marco Mameli (22 anni, di Ilbono) il primo marzo scorso durante una festa di carnevale, a Bari Sardo. Migali era già stato indagato per il ferimento di un 26enne amico della vittima, Andrea Contu. La procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, ha parlato di un’indagine complessa. I risultati hanno convinto il gip a disporre l’arresto di Migali.

alle pagine 4, 5

