Per l’Italia inizia l’operazione Mondiali 

Inizia l’operazione Mondiali a Coverciano per l’Italia in vista degli spareggi. Il primo giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, l'eventuale finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia martedì 31. Tra i 28 convocati, i giocatori del Cagliari Palestra e Caprile.
I convocati
Portieri : Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli).
Difensori : Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Paris FC), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Palestra (Cagliari), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Napoli).
Centrocampisti : Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma), Tonali (Newcastle).
Attaccanti : Chiesa (Liverpool), Pio Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Politano (Napoli), Raspadori (Atalanta), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta).
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