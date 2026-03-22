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23 marzo 2026 alle 00:38

Per l’Italia inizia l’operazione Mondiali 

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Inizia l’operazione Mondiali a Coverciano per l’Italia in vista degli spareggi. Il primo giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, l'eventuale finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia martedì 31. Tra i 28 convocati, i giocatori del Cagliari Palestra e Caprile.

I convocati

Portieri : Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli).

Difensori : Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Paris FC), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Palestra (Cagliari), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti : Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma), Tonali (Newcastle).

Attaccanti : Chiesa (Liverpool), Pio Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Politano (Napoli), Raspadori (Atalanta), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta).

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