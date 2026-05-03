per l’Eccellenza serve lo spareggio 

Il titolo di Eccellenza (e la possibilità per la squadra trionfatrice di giocarsi la promozione in Serie C nei playoff con le vincitrici dell’Eccellenza di Marche e Umbria) verrà deciso dallo spareggio. Sabato, alle 17, in campo neutro (ancora da stabilire) Caprera e Real Sun Service scriveranno il loro destino, dopo un testa a testa che si è protratto per tutta la stagione, conclusa in perfetto equilibrio dalle due squadre, appaiate a 63 punti.

A valanga

Il Caprera si conferma macchina da gol. Con l’Fc Alghero termina 17-0, con Baltazar e Gasmi (cinque reti a testa), e Troiano (tris), a cui si aggiungono la doppietta di Lupo, e le firme di Gonzalez e Avellino. Nemmeno la Real Sun Service ha fatto sconti alla matricola Simaxis, sconfitta per 19-0. Dasara migliore in campo con cinque reti, poi Marras (quaterna), Shaheen (tripletta), Pinna e Russu (doppiette) Dos Santos, Ledda e una autorete, confezionano la sontuosa goleada. Successo anche per la Gioventù Assemini, che si conferma al quarto posto, anche grazie al successo di ieri contro l’Atletico Uri. Martignoni, Casula, Atzori e Frongia, siglano la quaterna delle padrone di casa. Per le giallorosse, che si piazzano al quinto posto nella stagione dell’esordio in Eccellenza, la rete è di Pinna. Da segnalare il ritorno dopo un lungo infortunio di Francesca Panzali, 38enne centrocampista delle asseminesi. All’ultima giornata arriva la prima vittoria per la Marzio Lepri Torres. Le ragazze di Gino Sannia riescono ad imporsi sulla Pgs Audax Frutti d’Oro per 3-2, con i gol di Vargiu, Raffaela Sanna e Bellu. Di Mastino e Angelica Sanna (su rigore) le reti della squadra di Gianluca Pisilli. Le ospiti sono scese in campo con sole otto ragazze per le tante defezioni e anche le sassaresi hanno deciso di presentarsi con otto elementi. Mercoledì scorso l’Atletico Uri nel recupero della 21esima giornata ha sconfitto per 8-1 il Maracalagonis, grazie alle doppiette di Pinna e Manos e ai gol di Tidore, Carta, Cherubini e Masala. Di Tului la rete della bandiera delle campidanesi che ieri sempre con bomber Tului (tripletta) e Borrello, hanno sconfitto (4-1) il Castello Cagliari, a segno con Pisu. Hanno chiuso in anticipo Tortolì e Porto Rotondo nell’ultima sfida del 25 aprile: le ogliastrine hanno blindato il terzo posto con il 6-2 sulle galluresi.

Playout

Coda di campionato anche in C: si disputerà sabato al Ninetto Martinez di Uri lo spareggio playout tra Atletico Uri e Tharros. Alle giallorosse (che disputeranno la sfida in casa per il miglior piazzamento) non sono bastati i quattro punti di vantaggio sulle oristanesi (ne servivano almeno cinque per la salvezza diretta). L’ultimo derby deciderà chi conserverà la categoria. (a. z.)

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