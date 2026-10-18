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GIRONE A.
19 ottobre 2026 alle 00:22

per la decimo 07 un gol, tre punti e la vetta solitaria 

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Decimo 07 1

Baunese 0

Decimo 07 : Pisanu, Pandori, Uccheddu, Fiori, Boscu, Baldussi, Carta (80’ Spissu), Marongiu (68’ Dessì), Licciardò, Ledda, D’Agostino (76’ Mboup). Allenatore Spini.
Baunese : Falconetti, Barca, Canu (75’ Tendas), Collu (87’ Timpanaro), Incollu, Moretti, Moro, Muggianu (65’ Nieddu), Pendin, Sotgia (82’ Zoncheddu), Bahtijar. Allenatore Murru.
Arbitro : Carta di Tortolì.
Rete : 13’ D’Agostino.

La Decimo 07 piega 1-0 la Baunese, centra la quarta vittoria in altrettante gare e resta sola in vetta a 12 punti, due in più del La Palma Cagliari. Partita molto maschia. Gli ogliastrini si presentano ben messi in campo e aggressivi sulle seconde palle ma il pallino del gioco è dei padroni di casa. Al 13’ arriva il vantaggio: D’Agostino, in pressing, sfrutta un errore del portiere, gli ruba palla e insacca a porta vuota. Lo stesso D’Agostino sfiora il raddoppio poco dopo, quando sull’assist di Boscu non riesce a centrare lo specchio. Al 35’ Carta ci prova su punizione da trenta metri ma il portiere para. Nel secondo tempo l’unico squillo è quello di Ledda, che al volo sfiora il palo alla destra del portiere. Finisce 1-0: tre punti per la capolista, Baunese ferma a quota 3.

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