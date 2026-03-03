VaiOnline
Referendum.
04 marzo 2026

Per il no oggi in città l'ex ministro Orlando 

Oggi l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, esponente del Pd, interviene a un incontro sul referendum, organizzato dal comitato per il no. L’appuntamento, ore 17 all’ExMè, dal titolo “Dialoghi sulla riforma costituzionale della giustizia. Dalle riforme costituzionali ai decreti sicurezza. Liberà in pericolo?”, ospita Carlo Dore, docente dell’università di Cagliari, Gianluigi Gatta, professore dell’ateneo di Milano, il magistrato Mauro Pusceddu e Cristina Ornano, magistrata e coordinatrice per la Sardegna del comitato referendario “Giustodireno”.

Domani a Macomer (ore 18 nel Padiglione Filigosa nelle ex Caserma Mura) è in programma il dibattito “Le ragioni del sì - per una giustizia giusta ed efficiente”.

Diversi i relatori dell’evento, fra cui spicca l’ex assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu, Adriana Carta, ex magistrato e ora componente del Comitato Vassalli insieme ai legali Umberto Cossu (Sì Riforma), Enrico Meloni (presidente dell’Ordine degli avvocati di Oristano) e Pietro Salis del Comitato Vassalli.

«L’obiettivo - dice Salis - è quello di presentare alla popolazione le oggettive motivazioni a supporto di un voto favorevole.Stiamo programmando anche altre iniziative fra Nuoro e il territorio». (g. i. o.)

