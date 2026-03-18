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Zona rossa.
19 marzo 2026 alle 00:30

Pensionata derubata in piazza del Carmine: arrestato un 28enne 

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Aveva derubato una donna pensionata in piazza del Carmine ed è scappato subito dopo con la sua borsa. Ma la sua fuga non è durata a lungo.

Eddine Touam Chref, 28enne algerino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri durante i consueti controlli nella zona rossa della città.

I militari del nucleo Radiomobile della compagnia di Cagliari hanno notato il giovane mentre correva. Insospettiti dalla corsa, lo hanno inseguito per un breve tratto e sono riusciti a intercettarlo e bloccarlo in sicurezza poco dopo.

In seguito hanno ricostruito l’intera vicenda. Il 28enne, secondo le indagini dei carabinieri, avrebbe sottratto la borsa a una pensionata per poi fuggire.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

Eddine Touam Chref, residente nel centro d’accoglienza di Monastir, è stato così accompagnato in caserma dai militari con l’accusa di furto con destrezza: ieri mattina nel processo per direttissima ha patteggiato la pena, sospesa, ed è tornato in libertà.

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