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Uta.
20 aprile 2026 alle 00:11

Pellegrini a Santa Maria 

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Una trentina di pellegrini hanno visitato il santuario di Santa Maria, a Uta. I visitatori, con la collaborazione della Fondazione dal romanico spagnola, stanno partecipando al pellegrinaggio nei santuari di tutta la Sardegna.

I viandanti sono stati ospitati dal Comune, da don Roberto Maccioni e dal Comitato di Santa Maria.«I pellegrini hanno fatto tappa nel santuario di Santa Maria», dice l’assessore Andrea Onali. «Queste collaborazioni portano a conoscere il nostro paese, il santuario verrà conosciuto da tutte queste persone e magari qualcuno ritornerà, anche durante la festa, faranno pubblicità a Uta e ci sarà un ritorno anche economico».

A Uta sono stati realizzati gli info point che devono ancora entrare in funzione: «Stiamo procedendo a predisporre il bando e con l’apertura dell’info point ci sarà un ulteriore servizio per i nostri cittadini e i pellegrini che vengono a visitare il santuario». L’info point era stato realizzato i mesi scorsi. La struttura ospita un punto informazioni, servizi igienici pubblici e spazi funzionali al supporto delle attività culturali, sportive e ricreative. È prevista la concessione della gestione esterna del nuovo info point, del punto ristoro e della pineta. (l. e.)

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