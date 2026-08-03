Pelati alla quarta medaglia: incanta l’Italia dell’artistico 

Parigi. «La dedico a mio nonno, mancato durante la preparazione». Filippo Pelati si è preso a Parigi la quarta medaglia di questo suo straordinario Europeo e il pensiero è andato al parente scomparso. L'argento nel solo libero, dopo quello nel solo tecnico a tema Freddie Mercury, arriva sulle note di “L’uccello di fuoco”, con un esercizio di grande intensità teatrale. Lascia però un po' di amaro in bocca perché la prestazione del 19enne ferrarese - allenato da Beatrice Casalini e Silvia Costa per Fiamme Oro e Uisp Bologna - non è sembrata inferiore a quella del britannico Ranjuo Tomblin, che ha vinto l'oro con 258.9188 punti, contro i 252.8713 di Pelati. Bronzo per lo spagnolo Jordi Caceres Iglesias (229.2599). Nel pomeriggio, poi, è arrivata la medaglia numero cinque della spedizione azzurra dell'artistico, conquistata nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si sono messe al collo la medaglia di bronzo, prime delle umane con 256.1558 punti dietro ai due fari mondiali nella specialità. La Russia, oro con 285.0346 punti, ha sopravanzato questa volta la Spagna, argento con 282.3541 punti. Ha invece solo sfiorato il podio Enrica Piccoli, quarta nel solo libero femminile. La 27enne poliziotta di Castelfranco Veneto, vicecampionessa europea a Funchal 2025, è stata preceduta dalla bielorussa Vasilina Khandoshka, dalla campionessa uscente tedesca, Klara Bleyer, e dalla spagnola Iris Tio Casas.

La gioia

«Sono riuscito a migliorare molto rispetto all'Europeo di Funchal», l'analisi di Pelati. «Sono contento della performance, anche se ho sentito la stanchezza dell'ultima gara. Si può sempre dare qualcosa in più, però è un punto su cui migliorare soprattutto in vista dei Mondiali Juniores». «Non sono riuscito ad assentarmi dalla preparazione, anche perché volevo comunque continuare a tenere alto il ritmo e credo che fosse volere di nonno vedermi raggiungere tutti i miei sogni. Ho un tatuaggio per i miei nonni che non ci sono più e devo completarlo per lui. Purtroppo adesso mi guarda da lassù, ma era il mio primo fan», ha aggiunto l'azzurro.

Tuffi

La terza medaglia di giornata arriva dai tuffi: è il bronzo colto da Stefano Belotti e Matteo Santoro nel sincro dal trampolino di 3 metri. I due azzurri rimontano all'ultimo tuffo due posizioni e scalzano dal terzo gradino del podio la Gran Bretagna per 48 centesimi. Oro alla Germania di Lou Noel Guy Massenberg e Jonathan Gisbert Schauer, argento alla Russia di Evgenii Kuznetsov e Nikita Shleikher.

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