Pedopornografia e violenza sessuale: arrestato un 38enne 

Violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Con queste accuse è stato arrestato un 38enne cagliaritano al termine delle indagini preliminari della polizia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe instaurato con una 13enne di Latina un rapporto, inizialmente online, attraverso messaggi, chat, scambio di immagini e videochiamate. Successivamente, ci sarebbero stati anche incontri tra i due.

L’operazione, avviata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Cagliari, è scattata dopo la segnalazione di una presunta frequentazione di un uomo, poi identificato nel 38enne, con una minorenne. In seguito alle indagini, coordinate dal dirigente della polizia postale di Cagliari Francesco Greco e dal commissario capo Danilo Tolino, la Procura ha emesso nei confronti dell’indagato un decreto di perquisizione domiciliare e informatica. Sono state così rinvenute le chat scambiate con la giovane, oltre a immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito.

L’analisi dei contenuti multimediali sui dispositivi sequestrati dell’uomo, effettuata dagli specialisti della Postale, ha permesso di acquisire diverse conversazioni tra l’indagato e la vittima e di ricostruire il loro rapporto. Dopo gli ulteriori riscontri investigativi della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Latina, il pm titolare dell’indagine Marco Cocco ha ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

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