Pecorino romano, tre giorni di vetrina a San Diego 

Il Pecorino romano dop è sbarcato a San Diego per la prima edizione della Winter FancyFaire, il nuovo format fieristico lanciato dalla Specialty food association (Sfa), organizzazione americana di riferimento del cibo di eccellenza. «In una fase delicata per gli scambi commerciali, è fondamentale presidiare i mercati, dialogare con i buyer e raccontare cosa c'è dietro ogni forma del nostro formaggio, ovvero territorio, cultura, lavoro e qualità certificata», dice Gianni Maoddi, Gianni Maoddi, il presidente del Consorzio di tutela.

A San Diego c’era anche il direttore Riccardo Pastore: «La Winter FancyFaire è il primo grande evento dell'anno per il settore, esserci significa rafforzare le relazioni e intercettare le nuove tendenze che guideranno il mercato. L’appuntamento offre strumenti innovativi di contatto e confronto e ci permette di raccontare il Pecorino romano dop non solo come prodotto, ma come esperienza gastronomica autentica, capace di rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento a origine, qualità e sostenibilità».

Questa prima edizione dell’evento è arrivata dopo quasi cinquant'anni di Winter Fancy Food Show: adesso la Sfa ha deciso di inaugurare un format rinnovato, più interattivo ed esperienziale, in cui al cibo in esposizione si unisce il coinvolgimento della città di San Diego, incluso il quartiere di Little Italy. All'interno del padiglione col Tricolore, organizzato da Universal Marketing, «il Pecorino Romano Dop è stato ambasciatore di una tradizione millenaria che continua a dialogare con il mondo mercati internazionali, a partire da quello americano, primo sbocco extra Ue per il comparto», hanno spiegato al Consorzio di tutela. Per Maoddi «la partecipazione alla Winter FancyFaire ha rappresentato per il Pecorino romano dop un'altra occasione strategica per ribadire la forza della nostra identità e il valore di una filiera che affonda le radici nella storia, ma che guarda con determinazione al futuro». L’appuntamento in California, al San Diego convention center, si è tenuto dall’11 al 13 gennaio e ha riunito i professionisti del settore.

