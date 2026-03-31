VaiOnline
Fluminimaggiore.
01 aprile 2026 alle 01:04

Passeggiata col cane in sicurezza, ecco le regole 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sindaco di Fluminimaggiore Paolo Sanna ha emesso nei giorni scorsi un’ordinanza che dispone ulteriori regole per la corretta detenzione dei cani nelle proprietà private e la conduzione degli stessi nelle aree pubbliche.

In seguito a dei fatti accaduti di recente, precisa il primo cittadino, «abbiamo ritenuto di emanare, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, un’ulteriore ordinanza che disciplinasse meglio nel nostro comune il corretto possesso e la gestione dei cani, nonché la conduzione degli stessi nei luoghi pubblici». Tra le tante regole da osservare previste nell’ordinanza, l’obbligo di iscrivere i cani all’anagrafe canina, provvedere affinché l’animale non crei problemi per la pubblica sicurezza, la conduzione al guinzaglio nei luoghi pubblici, e quando manifestano una certa pericolosità anche dotarli di museruola, e la raccolta delle deiezioni nelle aree di proprietà della pubblica amministrazione. L’ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura, alle stazioni dei carabinieri e del Corpo forestale e alla polizia municipale. I cittadini che trasgrediscono le regole, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria, che può variare dalle 25 sino ai 500 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande flop.

Italia, una delusione Mondiale

Azzurri eliminati dalla Bosnia ai calci di rigore, a casa per la terza volta di fila 
l Nello sport
Il conflitto

«Un richiamo alle regole in nome della sovranità»

L’esperto di relazioni internazionali: momento molto delicato per il Governo 
Marco Noce
Regione

Todde, secondo mandato e polemiche

«Mi ricandido alla guida dell’Isola». Cappellacci: «Cerca il bis? Cominci a governare» 
L’inchiesta

Stretta sui monopattini, delusione e critiche: «Sempre nuovi balzelli»

Da maggio l’obbligo di targa e di assicurazione Cagliari, vendite dimezzate: gli utenti protestano 
Sara Marci
Governo.

Meloni in Aula per rilanciare l’esecutivo

Il 9 alle Camere. Nessun rimpasto: «Al lavoro anche dopo il referendum» 