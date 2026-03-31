Passeggiata col cane in sicurezza, ecco le regole 

Il sindaco di Fluminimaggiore Paolo Sanna ha emesso nei giorni scorsi un’ordinanza che dispone ulteriori regole per la corretta detenzione dei cani nelle proprietà private e la conduzione degli stessi nelle aree pubbliche.

In seguito a dei fatti accaduti di recente, precisa il primo cittadino, «abbiamo ritenuto di emanare, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, un’ulteriore ordinanza che disciplinasse meglio nel nostro comune il corretto possesso e la gestione dei cani, nonché la conduzione degli stessi nei luoghi pubblici». Tra le tante regole da osservare previste nell’ordinanza, l’obbligo di iscrivere i cani all’anagrafe canina, provvedere affinché l’animale non crei problemi per la pubblica sicurezza, la conduzione al guinzaglio nei luoghi pubblici, e quando manifestano una certa pericolosità anche dotarli di museruola, e la raccolta delle deiezioni nelle aree di proprietà della pubblica amministrazione. L’ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura, alle stazioni dei carabinieri e del Corpo forestale e alla polizia municipale. I cittadini che trasgrediscono le regole, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria, che può variare dalle 25 sino ai 500 euro.

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