VaiOnline
Olbia.
04 marzo 2026 alle 00:15

Passaggi a livello chiusi la notte, città divisa in due 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia ostaggio dei passaggi a livello nelle ore notturne: da ieri notte e fino al 14 marzo, le barriere saranno chiuse dalle 23 alle 5. Per circa venti giorni, la linea ferroviaria che si trova nel Comune di Olbia sarà interessata dalle attività omologative del treno ATR465 CAF, programmate da Ferrovie dello Stato, progettato per aumentare la velocità di percorrenza (nelle curve). Per garantire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, la Prefettura di Sassari ha disposto la chiusura notturna di tutti i passaggi a livello cittadini: sulla strada Enas–Olbia, in via Portogallo, in Corso Umberto I, in via Mameli e in via Porto Romano. Durante le ore di collaudo, la circolazione stradale subirà dei rallentamenti a causa della chiusura intermittente dei passaggi a livello sparsi nel territorio comunale. L’amministrazione comunale invita i cittadini a organizzare i propri spostamenti tenendo conto delle chiusure. Per i residenti che abitano nel quadrante tra piazza Matteotti e la parte bassa di Corso Umberto, l'unica possibilità di raggiungere l'abitazione tra le 23 e le 24 rimane attraversare il varco della Ztl, attiva fino a mezzanotte. Il comandante della Polizia locale, Giovanni Mannoni, assicura che la violazione può essere giustificata scrivendo all'ufficio comunale competente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras