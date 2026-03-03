Passaggi a livello chiusi la notte, città divisa in due 

Olbia ostaggio dei passaggi a livello nelle ore notturne: da ieri notte e fino al 14 marzo, le barriere saranno chiuse dalle 23 alle 5. Per circa venti giorni, la linea ferroviaria che si trova nel Comune di Olbia sarà interessata dalle attività omologative del treno ATR465 CAF, programmate da Ferrovie dello Stato, progettato per aumentare la velocità di percorrenza (nelle curve). Per garantire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, la Prefettura di Sassari ha disposto la chiusura notturna di tutti i passaggi a livello cittadini: sulla strada Enas–Olbia, in via Portogallo, in Corso Umberto I, in via Mameli e in via Porto Romano. Durante le ore di collaudo, la circolazione stradale subirà dei rallentamenti a causa della chiusura intermittente dei passaggi a livello sparsi nel territorio comunale. L’amministrazione comunale invita i cittadini a organizzare i propri spostamenti tenendo conto delle chiusure. Per i residenti che abitano nel quadrante tra piazza Matteotti e la parte bassa di Corso Umberto, l'unica possibilità di raggiungere l'abitazione tra le 23 e le 24 rimane attraversare il varco della Ztl, attiva fino a mezzanotte. Il comandante della Polizia locale, Giovanni Mannoni, assicura che la violazione può essere giustificata scrivendo all'ufficio comunale competente.

