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Triei.
04 maggio 2026 alle 00:09

Parte la caccia ai finanziamenti per restaurare il villaggio di Bau Nuraxi 

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L’ambizione è alta, il valore del finanziamento (auspicato) pure. L’amministrazione comunale di Triei si mette in fila per un contributo di 980mila euro, stima di spesa per restaurare, mettere in sicurezza, oltre ad attivare nuovi scavi, il villaggio nuragico di Bau Nuraxi. «Tra gli obiettivi dell’amministrazione - spiegano dalla Giunta di Anna Assunta Chironi - c’è particolare attenzione verso il recupero del patrimonio storico-culturale». Negli ultimi mesi, intorno al complesso, costituito da un nuraghe, un antemurale e un villaggio, un’impresa specializzata, coordinata dalla Soprintendenza, ha allestito un cantiere di scavi, rilievi e analisi delle strutture. Ma non basta. Per riportare agli antichi splendori la struttura servono altre risorse. «Per noi è strategico promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio culturale quale leva di sviluppo territoriale e turistico», osservano dall’Esecutivo di Anna Assunta Chironi.

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