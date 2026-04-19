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Quartucciu.
20 aprile 2026 alle 00:12

Parrocchia in festa per don Elvio Puddu 

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Quartucciu si stringe intorno a don Elvio Puddu, parroco della chiesa di San Giorgio Martire, per i suoi 35 anni di sacerdozio. Oggi, per l’occasione, dalle 19 don Elvio celebrerà la messa e successivamente, in un clima di festa e riconoscenza, ci sarà un rinfresco nel salone parrocchiale aperto a tutti. Un ringraziamento sentito è arrivato con una lettera aperta dei gruppi parrocchiali e comitati: «Da poco più di due anni lei è il nuovo pastore di questa comunità, tanto lavoro ha fatto e tanto impegno ha profuso per portare la Parola di Dio. Grazie per averci fatto riscoprire la bellezza della liturgia, della nostra parrocchiale e delle devozioni popolari come testimonianza di fede». Un traguardo importante, vissuto non come punto d’arrivo ma come tappa di un cammino condiviso. In questi anni, don Elvio ha rappresentato una guida costante, capace di coniugare la dimensione spirituale con una presenza concreta nella vita quotidiana della comunità.

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