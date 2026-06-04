Parrocchia di Santa Barbara, via le impalcature dalla facciata 

I lavori per la sistemazione della facciata e del campanile della chiesa parrocchiale di Santa Barbara, a Sinnai, sono partiti a gennaio del 2025 con la realizzazione del ponteggio per consentire l’intervento programmato con 205mila euro. Gran parte parte dei lavori della facciata sono stati ultimati con la rimozione dello stesso mega ponteggio e delle reti di protezione.

La facciata è stata così riproposta come era prima d’inizio degli anni Settanta, con la rimozione del marmo travertino che l’aveva protetta per oltre mezzo secolo, contribuendo però a far crescere l’umidità all’interno della chiesa. Il marmo è stato sostituito da un nuovo intonaco speciale e da una nuova tinteggiatura. Il progetto è stato studiato dalla Curia anche per riportare l’esterno dell’antica parrocchia al suo antico splendore. Con la fine di questi lavori, sono state rimosse le impalcature. Restano quelle attorno al campanile, le cui opere di restauro sono ancora da ultimare.

Durante l’intervento sulla facciata, all’altezza del portone di ingresso, era riemerso un antico rosone che, in attesa del progetto di recupero e del finanziamento necessario, è stato ricoperto da una patina di intonaco che al momento opportuno, sarà rimossa per consentire il recupero totale o parziale dell’opera, senza però creare impatto con i lavori appena ultimati.

RIPRODUZIONE RISERVATA