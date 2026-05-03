VaiOnline
Al Sae Marina.
04 maggio 2026 alle 00:08

pari tra ovodda e pirri, salvezza ancora in bilico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ovodda 1

Pirri 1

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita, Ba (22’ st S. Soru), Patteri, Aug. Sedda, Satta, Bilea, Ed. Sedda, Canu, Lai (30’ st Medde), Spanu. In panchina Angioi, Contu, Tatti, Marras, Vacca, Mattu. Allenatore Crisci.

Calcio Pirri (4-4-2) : Renna, Atzori, F. Loi, Civile (14’ st Mattana), Usai, Palmas, Pilosu (20’ st Catta), Corda, Sanna (41’ st Luciano), Serra, O. Loi (25’ st Ojeda). In panchina Sanna, Pedditzi, Saadi, Palazzo, Nenna. Allenatore Casula.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 42’ Ed. Sedda, 40’ st Usai.

Finisce in parità, 1-1, il primo round dei playout tra Ovodda e Calcio Pirri. Iniziale fase di studio, durante la quale le squadre stentano a trovare sbocchi offensivi. Al 15’ calcio d’angolo per i padroni di casa, capovolgimento di fronte con il portiere di Ovodda che esce bene e blocca l’imminente pericolo. Al 20’ prima vera occasione per l’Ovodda: cross di Augusto Sedda dalla fascia destra, colpo di testa di Edoardo Sedda e palla che esce di pochissimo. I padroni di casa ci provano con le rimesse lunghe: da una di queste, al 32’ l’arbitro concede un calcio di rigore per fallo di mano in area: batte Edoardo Serra e la palla è parata da Renna. Al 42’ l’Ovodda sblocca il risultato: sugli sviluppi di un corner, Edoardo Sedda riceve da Patteri e insacca con un forte tiro a fil di palo.

Nella ripresa è sempre più Ovodda che Pirri: Edoardo Sedda ci riprova subito con bel tiro che finisce di poco fuori. Al 12’ Patteri riceve da fallo laterale, si inserisce bene per il tiro ma il portiere ospite para sicuro. Al 18’ l’arbitro concede un calcio di rigore ai pirresi per fallo in area: batte Pilosu, ma la palla finisce alta. Al 40’ il pareggio del Calcio Pirri: sugli sviluppi di una punizione dal limite, arriva Usai e insacca. Tutto rimandato alla partita di ritorno. (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La linea prudente della Commissione Ue: gli Stati hanno a disposizione 95 miliardi

La crisi energetica sul tavolo Ue Ma l’ipotesi eurobond divide i 27

Oggi all’Eurogruppo verso lo strappo tra Paesi “frugali” e quelli che chiedono il bazooka economico subito 
La ricorrenza

Sant’Efisio a Nora, processione in spiaggia con il bagno di folla

Fedeli da tutta la Sardegna, oggi il tragitto per il rientro a Cagliari 
Ivan Murgana
Regione

Sanità, prove di dialogo tra Pd e 5S

Domani un tavolo tecnico con l’assessora ad interim e i segretari 
Camera

«Legge elettorale, primo ok entro l’estate»

FI: sul premio di maggioranza ascoltiamo tutti. I dem: testo irricevibile 
Garlasco

Mantenere il silenzio o rispondere ai pm: il dilemma di Sempio

L’unico indagato per l’omicidio di Chiara in caso di condanna rischia l’ergastolo 
Marco Noce