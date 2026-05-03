pari tra ovodda e pirri, salvezza ancora in bilico 

Ovodda 1

Pirri 1

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita, Ba (22’ st S. Soru), Patteri, Aug. Sedda, Satta, Bilea, Ed. Sedda, Canu, Lai (30’ st Medde), Spanu. In panchina Angioi, Contu, Tatti, Marras, Vacca, Mattu. Allenatore Crisci.

Calcio Pirri (4-4-2) : Renna, Atzori, F. Loi, Civile (14’ st Mattana), Usai, Palmas, Pilosu (20’ st Catta), Corda, Sanna (41’ st Luciano), Serra, O. Loi (25’ st Ojeda). In panchina Sanna, Pedditzi, Saadi, Palazzo, Nenna. Allenatore Casula.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 42’ Ed. Sedda, 40’ st Usai.

Finisce in parità, 1-1, il primo round dei playout tra Ovodda e Calcio Pirri. Iniziale fase di studio, durante la quale le squadre stentano a trovare sbocchi offensivi. Al 15’ calcio d’angolo per i padroni di casa, capovolgimento di fronte con il portiere di Ovodda che esce bene e blocca l’imminente pericolo. Al 20’ prima vera occasione per l’Ovodda: cross di Augusto Sedda dalla fascia destra, colpo di testa di Edoardo Sedda e palla che esce di pochissimo. I padroni di casa ci provano con le rimesse lunghe: da una di queste, al 32’ l’arbitro concede un calcio di rigore per fallo di mano in area: batte Edoardo Serra e la palla è parata da Renna. Al 42’ l’Ovodda sblocca il risultato: sugli sviluppi di un corner, Edoardo Sedda riceve da Patteri e insacca con un forte tiro a fil di palo.

Nella ripresa è sempre più Ovodda che Pirri: Edoardo Sedda ci riprova subito con bel tiro che finisce di poco fuori. Al 12’ Patteri riceve da fallo laterale, si inserisce bene per il tiro ma il portiere ospite para sicuro. Al 18’ l’arbitro concede un calcio di rigore ai pirresi per fallo in area: batte Pilosu, ma la palla finisce alta. Al 40’ il pareggio del Calcio Pirri: sugli sviluppi di una punizione dal limite, arriva Usai e insacca. Tutto rimandato alla partita di ritorno. (a. d.)

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