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Viale Colombo.
01 luglio 2026 alle 00:36

Parco senza acqua e servizi, scatta la protesta 

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È uno dei parchi più belli e più curati della città. Meta ogni giorno di tantissimi frequentatori. Lo chiamano giardino Padre Pio per la presenza della statua a lui dedicata ma anche se ci sono il verde e le panchine mancano i servizi. A denunciarlo sono gli anziani che soprattutto la mattina presto e la sera tardi vanno alla ricerca di un po’ di refrigerio.

«Le cose che non vanno sono tante», dice Aldo Falqui, 83 anni, «ed è un peccato perché questa è un’area verde molto bella». A cominciare «dalla mancanza dei servizi igienici. Ma perché non mettono i bagni, anche quei box chimici? Qui viene molta gente anziana che quando ha bisogno è costretta a tornare casa perché non possiamo certo entrare in clinica a chiedere se possiamo usare la toilette». Dello stesso avviso anche Andrea Lugas che di anni ne ha 84. «La mancanza dei bagni è una grossa pecca. Ed è un peccato che nessuno pensi a trovare una soluzione a questo problema». Problema che peraltro è comune anche ad altre aree verdi della città come il parco Europa a Pitz’e Serra dove i residenti avevano fatto anche una petizione per chiedere l’installazione dei servizi igienici. In piazza Padre Pio poi, «non c’è nemmeno un rubinetto» rivela Valentino Pedracci, 79 anni, «o meglio la fontanella c’è peccato che non funzioni da 10 anni. Così in questi giorni di caldo terribile non possiamo nemmeno rinfrescarci».

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