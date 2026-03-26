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Serramanna.
27 marzo 2026 alle 00:21

Parcheggi per disabili, il caso finisce in Consiglio 

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La minoranza ha presentato un’interrogazione al sindaco sul mancato rispetto degli stalli riservati alle persone con disabilità. Il consigliere Carlo Pahler, prende spunto dalla segnalazione di un cittadino che avrebbe trovato il parcheggio riservato alle persone disabili occupato.

«Negli ultimi giorni è emerso un ampio dibattito pubblico in merito al mancato rispetto dei parcheggi riservati alle persone con disabilità, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, che ha riportato all’attenzione una problematica più ampia legata alla diffusa presenza di soste irregolari, in particolare nelle principali vie e aree del paese», scrive Pahler nell’interrogazione all’amministrazione comunale con cui chiede «quale sia l’attuale organizzazione dei controlli della Polizia locale in materia di sosta irregolare e rispetto degli stalli riservati alle persone con disabilità». Il consigliere di minoranza chiede inoltre al sindaco «se ritenga adeguato il livello di vigilanza nelle principali vie del paese e quali eventuali azioni intenda intraprendere per rafforzarlo». Non è tutto. Carlo Pahler chiede anche «quali azioni si intendano mettere in campo per garantire un controllo più efficace e tempestivo, in grado di prevenire e ridurre il fenomeno della sosta selvaggia». (ig. pil.)

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