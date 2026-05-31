Panchine, giravolta in Europa 

Roma. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea. Non è solo una “moda” italiana quella di cambiare tanti allenatori, e le prime fasi del mercato internazionale confermano questa tendenza nei principali campionati europei. A differenza della serie A però già si spendono cifre importanti per acquistare giocatori, come dimostrano gli 80 milioni stanziati dal Barcellona per l’attaccante Anthony Gordon, destinato a sostituire un pezzo da 90 come Robert Lewandowski.

Inghilterra

Al Manchester City, dopo 10 anni e 20 trofei, finisce l’inarrivabile cavalcata di Pep Guardiola. Andranno via anche tanti suoi fedelissimi, ma la continuità sarà rappresentata dall’ex vice di Guardiola, Enzo Maresca, che prenderà il suo posto. Al Chelsea arriva Xabi Alonso, che vorrà riscattare il flop al Real Madrid. A sorpresa poi il Liverpool ha deciso di licenziare Arne Slot che paga una stagione in sordina dopo quella d’esordio, col titolo della Premier. Al suo posto potrebbe arrivare Andoni Iraola (inseguito invano dal Milan) che ha lasciato la panchina a Marco Rose dopo avere portato il Bournemouth al sesto posto della Premier con un gioco aggressivo e propositivo. Dopo avere vinto la Conference ha salutato il Crystal Palace Oliver Glasner, inseguito dal Milan. Roberto De Zerbi, che ha ottenuto la salvezza col Tottenham, spera di continuare.

Spagna

In Liga la panchina più prestigiosa, quella del Real Madrid, è vacante dopo i flop di Alonso e Arbeloa e, se Perez sarà confermato presidente, sarà affidata alle sapienti mani di José Mourinho dopo l’esperienza al Benfica. Toccherà a lui governare le tante primedonne dei Blancos. A sorpresa, nonostante il terzo posto, Marcelino ha lasciato il Villarreal dopo avere battuto il record di presenze di Manuel Pellegrini. Potrebbe essere sostituito da Perez, del Rayo Vallecano. Si separano anche le strade dell’Osasuna e del tecnico italiano Alessio Lisci, nonostante la salvezza raggiunta.

Germania

In Bundesliga lascia il Francoforte, ottavo, il tecnico Albert Riera mentre in Ligue 1 fa rumore l’addio dal Lilla, terzo e qualificato alla Champions, dell’esperto Bruno Genesio che dovrebbe finire al Monaco o al Marsiglia.

Serie A

Da Allegri al Napoli ai cambi di Lazio e Atalanta. La Serie A è pronta a tanti cambiamenti. Se da una parte ci sono certezze, come Chivu, Gasperini, Spalletti e Fabregas, lo stesso non si può dire per Napoli e Milan. I rossoneri hanno salutato Allegri, in seguito alla mancata qualificazione in Champions, e ora si fa il casting: Andoni Iraola è sempre più lontano, dal momento che preferirebbe restare in Premier League. Nelle ultime ore è emerso il nome di Pochettino, ct degli Stati Uniti. A Bergamo, invece, arriverà Maurizio Sarri, dopo la risoluzione con la Lazio (si parla di Gennaro Gattuso per il club di Lotito). A Bologna arriva Domenico Tedesco, mentre a Napoli Massimiliano Allegri avrà un biennale.

Mercato

L’Inter è al lavoro sulla difesa: Yann Aurel Bisseck è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Oumar Solet: il cartellino del calciatore dell’Udinese vale 30 milioni. Il Milan sta per perdere Rafa Leao, Luka Modric, Adrien Rabiot e, forse, Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz: il Real Madrid non lo esclude ma cederebbe l’ex milanista soltanto in prestito secco.

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