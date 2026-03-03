Panchine digitali e isole smart per le bici 

Panchine digitali, isole smart per bici elettriche, postazioni per defibrillatore. Sono alcune delle novità che si possono trovare a Giba e Tratalias, Sant’Antioco e Piscinas grazie a due diversi bandi del Gal del Sulcis Iglesiente a cui i quattro Comuni hanno partecipato.

A Giba come fa sapere il sindaco Andrea Pisanu «sono già state installate cinque nuove panchine in legno in diversi punti del paese. Si tratta di panchine digitali che consentono di ricaricare i telefonini sia in wireless sia tramite presa Usb veloce, il tutto grazie a circa 200 mila euro di finanziamento del Gal insieme al Comune di Tratalias. Unpiccolo grande passo per rendere i nostri Comuni moderni, tecnologici e sempre più vicini alle esigenze di oggi». L’altro bando, dedicato alle infrastrutture turistiche su piccola scala, ha permesso di realizzare delle isole smart in tre diversi Comuni. Dotate di pannello fotovoltaico per la ricarica delle biciclette, due sono già arrivate e in fase di attivazione a Tratalias : possono ricaricare fino a dieci biciclette al coperto e nella stessa postazione è presente anche una teca “Dae” che contiene un defibrillatore semi-automatico. «È un progetto che abbiamo portato avanti insieme ad altri Comuni dice il sindaco Emanuele Pes, frutto del lavoro insieme all’assessore Michele Pirosu che fa parte del direttivo del Gal. Abbiamo installato la panchina e la pensilina in via Rinascita a ridosso della pista ciclabile che costeggia il paese». Le postazioni sono in fase si attivazione anche a Piscinas , come fa sapere il sindaco Mariano Cogotti: «Abbiamo installato la pensilina nei pressi dell’area sportiva all’ingresso del paese e siamo in attesa delle biciclette per procedere all’attivazione».Stessa installazione anche a Sant’Antioco , dove la pensilina è stata collocata nel piazzale antistante il museo archeologico Ferruccio Barreca: «Abbiamo fatto un accordo con Tratalias e Piscinas – spiega il sindaco Ignazio Locci - realizzando una piccola rete di collegamento tra i tre Comuni con una pensilina con servizi integrati tra cui anche il defibrillatore. Le piste ciclabili garantiranno poi un’ulteriore connessione tra i Comuni».

Cristoforo Luciano Piras, presidente del Gal spiega che i due bandi «sono nati da un percorso di progettazione partecipata con gli enti locali del territorio per rispondere ai bisogni delle comunità locali attraverso la creazione di servizi essenziali e intelligenti e hanno finanziato progetti nella quasi totalità dei Comuni che fanno parte del Gal».

