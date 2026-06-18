Palmas Arborea e Gonnosnò, i sindaci nominano le Giunte 

Si è insediato, a Palmas Arborea , il Consiglio comunale. Il sindaco Andrea Pinna ha quindi ufficializzato la Giunta. Il vicesindaco è Simone Schirru, con le deleghe ad Agricoltura, territorio e urbanistica, salute e volontariato e rapporti con Tiria. Gli assessori sono: Marco Corrias con delega a Cultura, identità, Lavori pubblici, viabilità, sport e rapporti con il personale; Serena Nanni a Servizi sociali, politiche giovanili, istruzione, anziani, comunicazione e trasparenza; Massimiliano Buschettu ha Ambiente, spettacolo e decoro. «Siamo molto felici del risultato – commenta Pinna - Gli incarichi, dal vicesindaco agli assessorati, sono frutto dei voti e della volontà dei cittadini. Abbiamo intenzione di assegnare ulteriori deleghe anche ai consiglieri rimasti».

A Gonnosnò , insediamento martedì 23 alle 1e nell’ex Municipio; il confermato Ignazio Peis, intanto, ha nominato la Giunta. Il vicesindaco Davide Cancedda, avrà anche la delega a Lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, occupazione, sport e spettacolo; Raffaela Pusceddu si occuperà di Servizi sociali e politiche giovanili mentre Barbara Melis seguirà Personale, bilancio, programmazione, affari generali, pubblica istruzione e cultura.

Intanto, ad Arborea Il Consiglio di insediamento è fissato martedì 23 alle 19, ad Assolo domenica alle 11, a Pau domani, alle 18.30, nella Sala polifunzionale, a Mogoro lunedì 22 alle 16 e ad Abbasanta martedi 23 giugno alle 19 nell'aula magna della scuola di via Garibaldi.

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