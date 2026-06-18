VaiOnline
Comuni.
19 giugno 2026 alle 00:31

Palmas Arborea e Gonnosnò, i sindaci nominano le Giunte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è insediato, a Palmas Arborea , il Consiglio comunale. Il sindaco Andrea Pinna ha quindi ufficializzato la Giunta. Il vicesindaco è Simone Schirru, con le deleghe ad Agricoltura, territorio e urbanistica, salute e volontariato e rapporti con Tiria. Gli assessori sono: Marco Corrias con delega a Cultura, identità, Lavori pubblici, viabilità, sport e rapporti con il personale; Serena Nanni a Servizi sociali, politiche giovanili, istruzione, anziani, comunicazione e trasparenza; Massimiliano Buschettu ha Ambiente, spettacolo e decoro. «Siamo molto felici del risultato – commenta Pinna - Gli incarichi, dal vicesindaco agli assessorati, sono frutto dei voti e della volontà dei cittadini. Abbiamo intenzione di assegnare ulteriori deleghe anche ai consiglieri rimasti».

A Gonnosnò , insediamento martedì 23 alle 1e nell’ex Municipio; il confermato Ignazio Peis, intanto, ha nominato la Giunta. Il vicesindaco Davide Cancedda, avrà anche la delega a Lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, occupazione, sport e spettacolo; Raffaela Pusceddu si occuperà di Servizi sociali e politiche giovanili mentre Barbara Melis seguirà Personale, bilancio, programmazione, affari generali, pubblica istruzione e cultura.

Intanto, ad Arborea Il Consiglio di insediamento è fissato martedì 23 alle 19, ad Assolo domenica alle 11, a Pau domani, alle 18.30, nella Sala polifunzionale, a Mogoro lunedì 22 alle 16 e ad Abbasanta martedi 23 giugno alle 19 nell'aula magna della scuola di via Garibaldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le guerre

Hormuz riapre, greggio giù Sessanta giorni per l’intesa

Il presidente Usa furioso per le critiche sull’accordo Al centro del confronto i 14 punti del memorandum 
Insularità

Tassa Ue, la battaglia di Sardegna e Liguria

Cossa: trasporti marittimi, le nostre merci finanziano la carbonizzazione altrui 
Cristina Cossu
Anche negli Anni Sessanta era giudicato troppo grande rispetto alle esigenze della città

La fine del vecchio Sant’Elia tra liti e scarse manutenzioni

Ora l’impianto è un rudere completamente abbandonato Dopo i mondiali di Italia ‘90 gli scontri tra club e Comune 
Lorenzo Piras
L’allarme

Nuovo caso di West Nile a Macomer

Allerta anche a Bosa dove il paziente era stato nei giorni scorsi per lavoro 
Francesco Oggianu
Il caso.

Il sindaco intima l’autoguarigione

Serafino Corrias RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

«Acceleriamo»: Vannacci sorpassa la Lega

Youtrend: 5,9% contro 5,8. Il Financial Times: sfida significativa per Meloni 