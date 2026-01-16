VaiOnline
San Gavino.
17 gennaio 2026 alle 00:24

Pali e lampioni a rischio crollo: servizio dedicato del Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I pali della luce e del telefono a rischio crollo sono un incubo per i cittadini di San Gavino: uno è caduto di recente nelle centrale via Tommaseo a pochi metri dal liceo Marconi-Lussu e per fortuna in quel momento non passava nessuno. Ecco perché l’amministrazione comunale ha attivato un indirizzo email dedicato alla comunicazione di condizioni di potenziale rischio: segnalazionepali@comune.sangavinomonreale.su.it. Questo consentirà una corretta presa in carico della segnalazione grazie all’indicazione di dati precisi e delle foto che dovranno essere allegate.

«Le segnalazioni complete di tutte le informazioni – spiega il sindaco Stefano Altea – permetteranno una valutazione più rapida ed efficace da parte degli uffici competenti, finalizzata all’attivazione di un intervento diretto oppure all’invio della segnalazione agli enti proprietari competenti, a seconda dei casi».

A San Gavino è una situazione diffusa che va avanti da anni con pericoli in via Tagliamento, in via Verga e in via Dante. E anche nella centrale via Po, in pieno centro abitato, un anno fa è caduto un palo della luce arrugginito su un locale commerciale ora chiuso. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. Pochi mesi fa un altro palo è caduto in mezzo alla strada in via Foscolo, quasi all’ingresso della scuola media. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 