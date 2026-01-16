Pali e lampioni a rischio crollo: servizio dedicato del Comune 

I pali della luce e del telefono a rischio crollo sono un incubo per i cittadini di San Gavino: uno è caduto di recente nelle centrale via Tommaseo a pochi metri dal liceo Marconi-Lussu e per fortuna in quel momento non passava nessuno. Ecco perché l’amministrazione comunale ha attivato un indirizzo email dedicato alla comunicazione di condizioni di potenziale rischio: segnalazionepali@comune.sangavinomonreale.su.it. Questo consentirà una corretta presa in carico della segnalazione grazie all’indicazione di dati precisi e delle foto che dovranno essere allegate.

«Le segnalazioni complete di tutte le informazioni – spiega il sindaco Stefano Altea – permetteranno una valutazione più rapida ed efficace da parte degli uffici competenti, finalizzata all’attivazione di un intervento diretto oppure all’invio della segnalazione agli enti proprietari competenti, a seconda dei casi».

A San Gavino è una situazione diffusa che va avanti da anni con pericoli in via Tagliamento, in via Verga e in via Dante. E anche nella centrale via Po, in pieno centro abitato, un anno fa è caduto un palo della luce arrugginito su un locale commerciale ora chiuso. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. Pochi mesi fa un altro palo è caduto in mezzo alla strada in via Foscolo, quasi all’ingresso della scuola media. ( g. pit. )

