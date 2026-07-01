Pacchetti dalla Cina, scatta il minidazio 

L’argine al diluvio dei mini-pacchi acquistati online entra nella vita quotidiana dello shopping europeo. E la riforma si inserisce in un momento delicato del confronto tra Bruxelles e Pechino sugli squilibri commerciali. Da ieri l’Ue ha chiuso l’esenzione doganale per i pacchetti sotto i 150 euro provenienti da Paesi terzi, facendo scattare scattare un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi come Shein e Temu. Il prelievo non sarà applicato per pacco ma per “voce” doganale dichiarata: su un invio con più categorie di prodotti il forfait potrà quindi scattare più volte. E da novembre arriverà anche il contributo per la gestione doganale, la cosiddetta “handling fee”, destinata a coprire i costi crescenti dei controlli.

Dialogo con Pechino

Il giro di vite arriva a pochi giorni dall’impegno della Commissione con i leader Ue per nuove misure contro gli squilibri macroeconomici. In altre parole contro il surplus cinese che - visto almeno dall’Unione - sarebbe non solo legato alla miglior competitività, ma anche agli ingenti sussidi pubblici e a un cambio che vedrebbe lo yuan tenuto artificialmente basso per sostenere l’export. Mercoledì il commissario al Commercio Maros Sefcovic ha incontrato a Bruxelles il ministro cinese al Commercio Wang Wentao, avvertendo che «il divario si sta ampliando, le esportazioni cinesi verso l’Ue continuano ad aumentare, mentre la nostra quota di mercato in Cina continua a diminuire, e questa tendenza non è sostenibile, e lo status quo non è un’opzione". Nel dialogo con Pechino, Bruxelles ha concordato un «meccanismo di monitoraggio congiunto dei flussi commerciali» e ha incassato rassicurazioni sul fatto che i controlli cinesi all’export di terre rare e magneti «non interromperanno le catene di approvvigionamento dell’Ue».

«Troppo squilibrio»

La stretta con i nuovi dazi ai mini-pacchi venduti tramite l’e-commerce era attesa da mesi ed era stata spinta anche dall’Italia, con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti tra i più convinti della necessità di anticipare la riforma doganale europea. L’obiettivo è colpire il paradosso che ha accompagnato per anni il boom dell’e-commerce: chi importa nell’Ue grandi quantità di beni paga dazi ordinari, mentre colossi cinesi Shein e Temu beneficiavano dell’esenzione vendendo direttamente ai singoli consumatori: una falla gigantesca. Nel 2025, secondo i dati della Commissione, sono entrati nell’Unione 5,9 miliardi di articoli, in pacchi di basso valore esenti dai dazi e in arrivo da Paesi extra-Ue. Circa 16 milioni di pacchetti sdoganati ogni giorno, e un fenomeno soprattutto Made in China visto che l’e-commerce in arrivo dalla Cina è poco sopra il 90%. Il dazio forfettario da 3 euro resterà in vigore fino al primo luglio 2028, quando entrerà in funzione il Data Hub doganale europeo per l’e-commerce, con dazi ordinari calcolati a quel punto non più a pacchetto ma sul valore effettivo della merce, dell'origine e della classificazione doganale.

RIPRODUZIONE RISERVATA