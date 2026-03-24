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25 marzo 2026 alle 00:38

“Ovunque sui rami” 

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L’ultima regione protagonista dell’avventura di Floris e Nu “Ovunque sui rami” , oggi alle 21, su Videolna, alla ricerca delle casette sull’albero più belle e green d’Italia, sarà il Friuli Venezia Giulia.

Malga Priu, praticamente un posto dove, Heidi e Peter, avrebbero tranquillamente potuto scorrazzare. Fra verde, campanacci di mucche al pascolo e conifere di ogni sorta, ecco fare capolino l’ultima casetta sull’albero, la numero 13. Ha un nome particolare ma, se ve lo dicessimo, sveleremmo la sorpresa. Non avete idea ragazzi. Questa sarà l’ultima avventura, prima che Floris e Nu (nella foto) , dopo 30 giorni esatti, tornino a casa per riabbracciare i loro animaletti.

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Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
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