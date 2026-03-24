L’ultima regione protagonista dell’avventura di Floris e Nu “Ovunque sui rami” , oggi alle 21, su Videolna, alla ricerca delle casette sull’albero più belle e green d’Italia, sarà il Friuli Venezia Giulia.

Malga Priu, praticamente un posto dove, Heidi e Peter, avrebbero tranquillamente potuto scorrazzare. Fra verde, campanacci di mucche al pascolo e conifere di ogni sorta, ecco fare capolino l’ultima casetta sull’albero, la numero 13. Ha un nome particolare ma, se ve lo dicessimo, sveleremmo la sorpresa. Non avete idea ragazzi. Questa sarà l’ultima avventura, prima che Floris e Nu (nella foto) , dopo 30 giorni esatti, tornino a casa per riabbracciare i loro animaletti.