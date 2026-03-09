VaiOnline
Il “caso zero”.
10 marzo 2026 alle 00:31

Otto incontri e pena ridotta di due anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dal Tribunale di Trieste. Ma nell’Isola non si trovavano centri nei quali si potesse attivare il programma di giustizia riparativa oltre al fatto che il reato, non aveva una vera e propria vittima con cui organizzare gli incontri. Il tutto sino a quando il difensore, la legale Enrica Anedda Endrich, non ha scoperto che l’Associazione Media, con sede in città, poteva attivare un programma utile alla conclusione del percorso.

«Perché il programma possa essere effettuato», spiega l’avvocata, «non ci devono essere pericoli concreti per l’eventuale vittima e per l’accertamento dei fatti». L’attività si è svolta da gennaio ad aprile dello scorso anno, con 8 incontri preliminari fra mediatori e imputato, per poi passare a un’attività con un mediatore culturale con specifiche esperienze nel campo dell’immigrazione. Il progetto è concluso con una riparazione simbolica attraverso lo scambio di riflessioni ed esperienze in merito al reato.

L’imputato ha così potuto approfondire ragioni e vissuti di coloro che scelgono la via dell’immigrazione e le ripercussioni nella comunità che li accoglie. Accogliendo così le richieste del difensore e ritenendo il progetto superato, la Corte d’appello ha ridotto la pena a 2 anni sospesi. (fr. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Benzina e diesel, la folle corsa

Sos speculazione: sino 20 centesimi di differenza tra distributori vicini 
l Noce
Il conflitto

Attacco ai siti petroliferi Trump bacchetta Israele

E annuncia di avere «un piano» contro i rincari ma il voto di novembre spaventa i repubblicani 
Cappellacci (FI): incoscienza e mancanza di rispetto verso i sardi. Frau (Uniti per Todde): si porta avanti un lavoro efficace

«Sanità, subito un assessore a tempo pieno»

Sindacati in pressing: rispettare i patti, troppe difficoltà, servono strategie e decisioni chiare 
Cristina Cossu
intervista

«Voglio la generazione Zeta nella PA»

Giuseppe Meloni
L’analisi

Clima, Carbonia è la città che soffre di più

Ondate di caldo e umidità penalizzano tutta l’Isola, Cagliari al 33° posto 