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15 luglio 2026 alle 00:50

Ortognatodonzia, primo premio per la ricerca 

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La Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università ha conquistato il Primo premio per il miglior lavoro scientifico di ricerca. Il riconoscimento è andato al dottor Alessio Verdecchia, medico specializzando della scuola, per il suo lavoro sulla revisione sistematica dal titolo “Lingual Orthodontics in the Era of Aligners –Patient Perception of Aesthetic Appliances”.

La scuola, che rientra nel dipartimento di Scienze Chirurgiche diretto dal professor Enrico Spinas, è stata premiata a Verona in occasione dell’Annual Congress dell’European Society of Lingual Orthodontics (Eslo).

Il lavoro è stato realizzato sotto la supervisione del professor Spinas e ha beneficiato del contributo clinico dell’ex specializzando senior, dottor Federico Saverio. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito di uno dei più importanti appuntamenti scientifici internazionali dedicati all'ortodonzia linguale, testimonia la qualità della ricerca sviluppata dalla Scuola di specializzazione.

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