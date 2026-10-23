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24 ottobre 2026 alle 00:42

“Orizzonti d’Europa” con Andrea Sechi 

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Quattro nuovi appuntamenti, stasera, con “Il Rotocalco - Orizzonti d’Europa”, il programma di Videolina dedicato ai temi europei. Oggi si parla di insularità con il coordinatore del Laboratorio Eurispes Aldo Berlinguer; di Legge Bosman con il docente Luca Pantaleo; di scuola con il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Francesco Feliziani; e del Progetto Erasmus con la pro rettrice, con delega all’internazionalizzazione, dell’Università di Cagliari, Alessandra Carucci. Il programma è condotto da Andrea Sechi con la regia di Beppe Passavanti.

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