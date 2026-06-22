Oriente e Occidente sabato e domenica al Padiglione Nervi 

Un’opera suggestiva e carica di poesia dove culture, memorie e paesaggi lontani dialogano con il linguaggio della danza contemporanea. Sabato e domenica alle 19 il Parco Nervi di Cagliari ospita la prestigiosa produzione internazionale “La prima danza / The butterfly dream”, due coreografie che mettono in relazione Oriente e Occidente.

L’evento, che chiude idealmente la quattordicesima edizione di “DanzEstate”, rassegna organizzata nel capoluogo sardo da Asmed- Crid Sardegna (Centro di rilevante interesse per la danza), è una preziosa coproduzione firmata Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee e Ahn Aesoon Company. In scena ci sono: Na-eui Kim, Ji-hyung Kim, Seong-hyeon Park, Hyeon-seok Lee, You-joung Lim.

Dopo il debutto, lo scorso ottobre, nell’imponente Changdeokgung Palace di Seoul (patrimonio mondiale dell'Unesco) lo spettacolo approda per la prima volta in Italia e dopo due tappe a Firenze, arriva a Cagliari, nel Parco Nervi, dove il padiglione usato a metà del secolo scorso per lo stoccaggio e il trasporto del sale raccolto nelle vicine Saline di Molentargius, è ancora simbolo di un’importante passato industriale. Non si tratta di un caso: “La prima danza/ The butterfly dream” è un'esperienza immersiva site-specific che trasforma i luoghi storici in spazi vivi di relazione e immaginazione.

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