Orientale all’ultima curva 

«Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti per il tratto della Nuova Statale 125 Tertenia-San Priamo». Ad annunciarlo è l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, che è anche commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla rete stradale della Sardegna. Il passo avanti è l’avvio delle procedure della conferenza dei servizi per esaminare la versione aggiornata del progetto presentata dall’impresa aggiudicataria dell’appalto integrato complesso. Qualcosa, dunque, si muove, a distanza di quattordici anni dal primo pagamento effettuato per il tronco Tertenia-San Priamo. Una spesa non meglio definita (datata 31 dicembre 2012) ma comunque utile a smuovere gli ingranaggi dell’opera, 7,7 chilometri che avvicineranno ulteriormente l’Ogliastra a Cagliari.

Verso il cantiere

L’assessore-commissario è chiaro sull’importanza del procedimento: «È un nodo fondamentale». L’esponente della Giunta Todde entra nel merito dell’iter, atteso da tempo ma rimasto impigliato nella ragnatela della burocrazia: «L’approvazione della versione definitiva del progetto - afferma Piu - rappresenta l’ultimo passaggio essenziale per il perfezionamento dell’atto contrattuale con l’appaltatore e il conseguente avvio dei lavori di completamento dell’itinerario in variante tra Cagliari e Tortolì». L’assessore ha convocato la nuova conferenza dei servizi, per le valutazioni sul progetto definitivo relativo al primo lotto-secondo stralcio dell’opera. L’appaltatore ha integrato il progetto con ulteriori varianti tecnico-progettuali finalizzate a recepire tutte le prescrizioni emesse dagli enti coinvolti nelle precedenti fasi istruttorie.

I tempi

La procedura amministrativa si svolge in modalità asincrona e semplificata, con l’obiettivo di garantire la massima celerità. Gli enti hanno 45 giorni di tempo per rendere le proprie determinazioni. Decorso il termine, in caso di mancata risposta, vale il principio del silenzio-assenso. Il tratto Tertenia-San Priamo è l’ultimo della bretella, rimasta iscritta per anni nell’albo delle incompiute: «Da quando abbiamo attivato la struttura commissariale - conclude il commissario - abbiamo dato un forte impulso alle strade commissariate, come per quest’opera che oggi ha un orizzonte davanti a sé».

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