VaiOnline
La rivelazione
23 marzo 2026 alle 00:40

Orban fa la spia alla Russia sui summit Ue: è scontro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

BRUXELLES. Una doppia rivelazione del Washington Post accende ulteriormente la campagna elettorale ungherese mentre entra nella sua fase finale. Secondo il quotidiano americano il governo di Viktor Orban da tempo fornisce a Mosca una finestra sulle discussioni più sensibili all'interno dell'Ue. Il tramite sarebbe il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, che informerebbe "in diretta" la controparte russa di quanto accade nei summit. La rivelazione del Wp potrebbe non essere priva di conseguenze in Europa e, nel frattempo, ha già generato un aspro scontro tra Polonia e Ungheria. Il tutto mentre a Budapest attendono, nelle prossime ore, l'arrivo dei Patrioti, pronti a dare un ultimo sprint all'alleato in difficoltà nei sondaggi. Le presunte spiate dello staff di Orban ai Consigli europei non sono l'unica notizia contenuta nel Washington Post. Il quotidiano, infatti, ha rivelato un altro indizio sulla solida amicizia tra Budapest e il Cremlino: i servizi russi nei giorni scorsi avrebbero proposto misure drastiche per cercare di ribaltare il risultato del voto in Ungheria, come un finto attentato ad Orban. «Un incidente del genere sposterà la percezione della campagna elettorale», si legge nel rapporto dei servizi russi visionato dal Wp. Il governo ungherese ha bollato come "fake news".

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

referendum

Le riforme al vaglio delle urne: nei precedenti due Sì e due No

Conferme solo per il regionalismo e il taglio dei parlamentari 
Il conflitto

Missili iraniani su Israele Devastati venti condomini

Superati i sistemi di difesa, neanche un morto ma 115 feriti 
L’allarme della Federazione degli internisti

Ospedali in tilt, troppi pazienti e pochi medici

Nell’Isola molti reparti di Medicina in overbooking, carenze di organico dal 14 al 21 per cento 
Cristina Cossu
L’ira degli emigrati. Aeroitalia: regola anti-furbetti

Aerei, beffa sugli sconti per chi ha origini sarde: «Serve il certificato»

Agevolati i parenti sino al terzo grado ma l’autodichiarazione non basta più 
Alessandra Carta
Roma.

Un boato, poi il crollo: sventrati tre palazzi

Due anziani feriti in modo grave, 29 evacuati: l’ipotesi di una fuga di gas 
Comunali in Francia

Parigi non cambia e incorona Grégoire

Anche a Marsiglia un sindaco di sinistra: Payan batte il partito di Le Pen 