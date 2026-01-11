ora l’ozierese è seconda 

Ozierese 2

Usinese 1

Ozierese (4-3-3) : Baldazzi, Farina, Matos, M. Columbu, Passos, Cola (31’ st Mendez), Marongiu (45’ st Molinu), Peters, Ferro, A. Fantasia (38’ st G. Fantasia), Apeddu. In panchina Demarcus, G. Sanna, U. Sanna, Bortolucci, L. Columbu, Mattea. Allenatore Mura.

Usinese (4-4-2) : Tanca, Viale, Saccu (47’ st Carboni), Sechi (35’ st S. Sanna), Scanu (1’ st L. Fiorelli), Jurado, D’Andrea (23’ st Grassi), N. Sanna, Igene, Bianco, Irde (23’ st Langasco). In panchina Di Vita, A. Fiorelli, Chessa, Masala. Allenatore Scotto.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : st 21’ A. Fantasia, 24’ Langasco, 32’ M. Columbu.

Ozieri. L’Ozierese si aggiudica il big match di giornata superando per 2 a 1 l’Usinese. Dopo 11’ gli ospiti sfiorano il vantaggio con Irde che colpisce in pieno la traversa da pochi passi. Le squadre si affrontano a viso aperto e al 39’ l’Ozierese replica con Appeddu che su punizione colpisce anche lui il legno.

Nella ripresa, i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco rendendosi pericolosi in diverse occasioni e al 66’ passano in vantaggio. Calcio di rigore per atterramento di Marongiu e Antonio Fantasia trasforma dagli undici metri. Ma l’entusiasmo dura pochissimo perché dopo appena tre minuti, Langasco è lesto a recuperare una palla vagante in area e supera Baldazzi. Gli uomini di mister Mura vogliono i tre punti e al 32’ Matteo Columbu fa partire un perfetto diagonale di destro che si insacca alle spalle dell’incolpevole Tanca.

L’Usinese prova a reagire ma i canarini difendono la vittoria finale che permette loro di scavalcare in classifica proprio gli ospiti.

