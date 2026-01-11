VaiOnline
Al Masala.
12 gennaio 2026 alle 00:13

ora l’ozierese è seconda 

Usinese sconfitta di misura e sorpassata in classifica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ozierese 2

Usinese 1

Ozierese (4-3-3) : Baldazzi, Farina, Matos, M. Columbu, Passos, Cola (31’ st Mendez), Marongiu (45’ st Molinu), Peters, Ferro, A. Fantasia (38’ st G. Fantasia), Apeddu. In panchina Demarcus, G. Sanna, U. Sanna, Bortolucci, L. Columbu, Mattea. Allenatore Mura.

Usinese (4-4-2) : Tanca, Viale, Saccu (47’ st Carboni), Sechi (35’ st S. Sanna), Scanu (1’ st L. Fiorelli), Jurado, D’Andrea (23’ st Grassi), N. Sanna, Igene, Bianco, Irde (23’ st Langasco). In panchina Di Vita, A. Fiorelli, Chessa, Masala. Allenatore Scotto.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : st 21’ A. Fantasia, 24’ Langasco, 32’ M. Columbu.

Ozieri. L’Ozierese si aggiudica il big match di giornata superando per 2 a 1 l’Usinese. Dopo 11’ gli ospiti sfiorano il vantaggio con Irde che colpisce in pieno la traversa da pochi passi. Le squadre si affrontano a viso aperto e al 39’ l’Ozierese replica con Appeddu che su punizione colpisce anche lui il legno.

Nella ripresa, i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco rendendosi pericolosi in diverse occasioni e al 66’ passano in vantaggio. Calcio di rigore per atterramento di Marongiu e Antonio Fantasia trasforma dagli undici metri. Ma l’entusiasmo dura pochissimo perché dopo appena tre minuti, Langasco è lesto a recuperare una palla vagante in area e supera Baldazzi. Gli uomini di mister Mura vogliono i tre punti e al 32’ Matteo Columbu fa partire un perfetto diagonale di destro che si insacca alle spalle dell’incolpevole Tanca.

L’Usinese prova a reagire ma i canarini difendono la vittoria finale che permette loro di scavalcare in classifica proprio gli ospiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 