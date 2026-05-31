Ora la Torres si ricompatta per ripartire 

Sassari. In attesa dell’ufficialità per il rinnovo del tecnico Alfonso Greco con contratto biennale, la società sassarese è chiamata a riflettere sugli obiettivi. Paradossalmente la Torres ha un vantaggio rispetto alle due estati precedenti: non è reduce da piazzamenti da podio, anzi ha dovuto conquistarsi la salvezza attraverso i playout, quindi attese e pressioni della piazza sono decisamente inferiori.

Le ambizioni della proprietà (Abinsula) restano, ma senza l’obbligo di dover puntare alla promozione. L’unico “dovere morale” è quello di una partenza diversa da quella disastrosa del campionato appena concluso, dove dopo il successo nella prima giornata col Pontedera, i rossoblù sono rimasti a secco di vittorie sino alla prima di ritorno, sempre col Pontedera.

Il rilancio

C’è già una buona ossatura e l’intesa giocatori-tecnico che dovrebbe garantire solidità sia nel gioco sia nei risultati. Nessuno chiede una partenza sprint come nel girone d’andata delle stagioni 2023/24 e 2024/25, ma riuscire da subito a stare nella parte centrale della classifica, meglio se medio-alta, serve a infondere quelle sicurezze che possono portare poi, eventualmente, ad alzare il tiro delle ambizioni.

Vanno sostituiti i tre giocatori che rientrano dal prestito: il difensore Baldi e la mezzala Sala sono stati impiegati come titolari, mentre il possente centravanti Luciani ha giocato inizialmente titolare ma poi è diventato cambio delle punte.

Cosa serve

Occorrono quattro giocatori affidabili come titolari: un difensore, un centrocampista, un esterno e una punta sono i ruoli da coprire. Possibilmente tutti Under-30, in modo da avere elementi sui quali costruire un progetto che vada oltre la stagione prossima. Servono anche due-tre giovani che siano pronti se non come titolari, almeno come cambi, e in questo caso è più facile trovarli in prestito, come accaduto proprio con Baldi, Sala e anche Luciani.

Oltre a questi sarebbe opportuno avere almeno quattro giovani da testare per capire se possono far parte della Torres di domani. Ci sono già l’attaccante Bonin e l’esterno Dumani, da capire quale sarà il destino del trequartista Carboni, che rientra dal prestito a una formazione maltese. Dalla Primavera rossoblù erano stati inizialmente inseriti il difensore Frau e l’attaccante Fois, entrambi classe 2008. Fois è stato poi girato in prestito al Latte Dolce, in Serie D.

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