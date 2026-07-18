Ora la sfida tra Roma e Juve è per Kessié 

Crysencio Summerville è sempre più vicino alla Roma. L’olandese ha detto sì ai giallorossi. Che ora trattano con il West Ham per il cartellino. Dalla Capitale è partita un’offerta da 46 milioni al club inglese e, dopo l’ok dell’esterno, si conta di chiudere l’operazione a breve. Scottata dal caso Celik, la Roma ha affrettato un paio di rinnovi importanti. In attesa di capire il destino di Lorenzo Pellegrini, la società ha annunciato che il centrocampista Bryan Cristante resterà fino al 2028. Blindato anche Gianluca Mancini. Il difensore ha firmato fino al 2029. Ancora Roma: pensa a Franck Kessié per rinforzare il centrocampo di Gian Piero Gasperini. L’ex Atalanta e Milan è uscito dall’esperienza in Arabia Saudita, ma resta un obiettivo seguito anche dalla Juventus. Nuova sfida sul mercato tra i due club, dunque.

Parla Gasperini

Aspettando Summerville, la società giallorossa, di fatto, non ha ancora messo a segno un colpo in entrata. Nonostante questo, però, la fiducia del tecnico Gasperini è alta tanto da sottolineare come «a volte siamo un diesel. Magari siamo un po’ lenti a partire ma dopo maciniamo strada, sono convinto che ci rinforzeremo. Ora c’è Ryan Friedkin qui e questo è un valore aggiunto che ci aiuta ad accelerare», le sue parole in conferenza stampa. Che qualcosa si muova, però, lo certificano i rinnovi di Dybala prima e di Cristante e Mancini. E neanche l’addio di Celik, volato alla Juventus nonostante le trattative per il rinnovo, toglie il sorriso al tecnico che ringrazia il turco «per quanto fatto l’anno scorso» e guarda al futuro. Pur ammettendo «che con l’ingresso in Champions speravo si risolvesse la questione del fair play finanziario. E invece non è così. È un accordo particolare, i numeri cambiano di volta in volta e ti devi adattare». Cedere un big? «Probabilmente sarà così. Questo, però, non impedisce di fare acquisti». I paletti imposti dalla Uefa, quindi, non cambiano il programma, che è «sempre di avere 3 o 4 colpi di qualità. Se va via uno, va rimpiazzato altrimenti non si completa la rosa», aggiunge inoltre il tecnico che, dopo i rinnovi di Cristante e Mancini, spera anche in «quello di Pellegrini. Ora mi auguro che possa recuperare dall’infortunio e poi trovare l’accordo con la società», ammette.

Le operazioni

A Firenze ha sostenuto le visite mediche Christ Inao Oulai. L’ivoriano, rinforzo per il centrocampo di mister Grosso, arriva dal Trabzonspor e ha firmato un contratto di cinque anni con un ingaggio da 1,8 milioni a stagione. Il tecnico ha chiesto alla società un ulteriore sforzo per arrivare a Kristian Thorstvedt, norvegese del Sassuolo. Mergim Vojvoda è un giocatore dell’Udinese. Il difensore esterno, nazionale del Kosovo, arriva dal Como a titolo definitivo. Ha firmato un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Vicini al trasferimento, invece, Iker Bravo, Payero e Zemura, destinati al Watford, sempre di proprietà della famiglia Pozzo. Non si riapre la pista Elliot Stroud al Genoa dopo l’inserimento dell’Hull City nella trattativa. I liguri hanno provato un riavvicinamento con lo svedese, ma senza successo. In alternativa hanno adocchiato Antonino Gallo del Lecce.

La Juventus deve sfoltire la rosa, a cominciare da Nico Gonzalez e Juan Cabal. Il primo viene trattato con l’Atletico Madrid, il secondo piace al Besiktas di Vincenzo Italiano. Dopo lo 0-0 nella prima amichevole di stagione con il Basilea, Spalletti ha ammesso: «Vogliamo avere competizione in tutti i ruoli. È vero che stiamo cercando un portiere». Intanto, è sbarcato a Bologna Rahim Alhassane, terzino sinistro di 24 anni, nazionale del Niger, proveniente dal Real Oviedo, club retrocesso nella seconda serie spagnola. Iniziate subito le visite mediche che si concluderanno lunedì. Prenderà il posto di Lykogiannis, svincolatosi dai rossoblù il 30 giugno, con un contratto quadriennale.

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