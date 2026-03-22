Optimist, a Su Siccu dominio dei laziali 

Podio tutto laziale nella selezione interzonale Optimist organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari, che ha visto darsi battaglia per tre giorni 93 giovani atleti provenienti da Sardegna, Lazio e Toscana. I primi 29 classificati di Cagliari accederanno alla successiva selezione nazionale, dove si confronteranno per conquistare un posto nella squadra azzurra. Tra loro anche tre atleti sardi, il cagliaritano Carlo Ginesu dello Yacht club Cagliari e i due olbiesi della Lega Navale Italiana, Giovanni Battista Asara e Owen Benvenuti.

Carlo Miraglia (Centro Surf Bracciano) ha preceduto Massimo Pasquini e Matteo Faraoni (Lega Navale Italiana Ostia. Promossa a pieni voti la sede cagliaritana nel bacino di Su Siccu, che ha garantito spazi e un ottimo campo di regata, spesso diviso con Luna Rossa.

Coppa Italia

In Sicilia a Sferracavallo si è conclusa la prima tappa della Coppa Italia Techno 293 e Iq Foil, con molti ragazzi sardi che hanno portato ottimi risultati a dimostrazione che il movimento delle tavole è in ottima salute. Nell’IQ Foil Youth vittoria del cagliaritano Pierluigi Caproni della Lega Navale Italiana sezione di Cagliari, autore di una regata perfetta. Nella categoria Juniores femminile, trionfo di Giulia Maglioni, nella Youth maschile secondo Claudio Capitta e terzo Jan Orlowski, tutti e tre del Windsurfing Club Cagliari. Nella classe Techno Under 17 vittoria di Massimo Mannu (CN Arzachena).

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